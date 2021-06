Riapre al pubblico il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di via Ottaviano Augusto

Aprirà in via sperimentale venerdì 11 giugno, con il consueto orario: dalle 9 alle 10, dal martedì al sabato

Il Comune informa che il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di via Ottaviano Augusto 12 riapre al pubblico dei consumatori in via sperimentale da venerdì 11 giugno, con il consueto orario: dalle 9.00 alle 10.00, dal martedì al sabato. Si avvisa che, in relazione alla riapertura del Mercato, i singoli commercianti hanno la facoltà di gestire le giornate di effettiva presenza alle vendite.