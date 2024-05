Stallo sul dormitorio in via Gioia, opposizioni pronte a far intervenire la Regione

TRIESTE - "Nonostante i numerosi solleciti al presidente di commissione Lorenzo Giorgi e al presidente del consiglio Francesco di Paola Panteca, ad oggi non abbiamo alcuna notizia ufficiale sulla convocazione del sopralluogo. Viene il sospetto che la maggioranza non voglia rendere ancora più evidente alla cittadinanza lo spreco di uno spazio inutilizzato di proprietà del Comune che, se allestito come dormitorio, potrebbe contribuire a risolvere il dramma umanitario del Silos". Lo ha detto Riccardo Laterza questa mattina in occasione di una conferenza stampa delle forze politiche di opposizione, tenutasi davanti all'ingresso dell'ex mercato di via Flavio Gioia e durante la quale è stata annunciata la volontà, nel caso lo stalle perdurasse, di rivolgersi alla Regione per l'esercizio del potere sostitutivo.

"Non è una questione tecnica"

Presente il capogruppo in consiglio comunale del Pd, Giovanni Barbo, che ha ricordato che "l'idea di trasformare la struttura in dormitorio era stata avanzata proprio dalla giunta Dipiazza due anni fa, salvo poi fare marcia indietro senza alcuna spiegazione ufficiale, su spinta di un partito come Fratelli d'Italia che, anziché risolvere i problemi, preferisce specularvici sopra per meri fini elettorali. Scelte del genere non possono essere ostaggio di interessi che nulla hanno a che fare con la tutela della dignità delle persone". Per la capogruppo del M5S Alessandra Richetti "il ritardo nelle convocazioni non è una questione tecnica, ma intacca la sostanza politica della nostra azione e danneggia tutta la cittadinanza. In questo caso, ad esempio, è fondamentale che il sopralluogo si svolga prima del paventato sgombero del Silos, che sarebbe inaccettabile avvenisse senza aver individuato delle alternative praticabili e accettabili".