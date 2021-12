Disturba la messa: 53enne triestino denunciato

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e turbamento di funzioni religiose un 53enne triestino. Ha disturbato con veemenza lo svolgimento di una Santa Messa che si stava svolgendo in una chiesa in centro città. Sul posto è intervenuto personale della Squadra Volante della Questura. Alla vista degli operatori, l’uomo ha opposto resistenza e, dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.