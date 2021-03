Sole e freddo, il meteo nel primo giorno di zona rossa

Non si esclude qualche spruzzata di neve sulle Alpi nel pomeriggio. Vento moderato da nord-ovest in quota

Per la prima giornata in zona rossa l'Osmer prevede cielo in genere variabile, con più sole verso la costa. Non si esclude qualche spruzzata di neve sulle Alpi nel pomeriggio. Vento moderato da nord-ovest in quota. Gelate notturne sui monti e localmente anche in pianura.

Martedì 16 marzo

Cielo in prevalenza poco nuvoloso, temporaneamente variabile per il passaggio di nubi a quote medio-alte. Soffierà vento sostenuto da nord in quota, a tratti forte, con qualche raffica anche nelle valli e in pianura. Possibile qualche gelata notturna in pianura.

Mercoledì 17 marzo

Cielo da poco nuvoloso a variabile per il passaggio di nubi a quote medio-alte. Venti moderati da nord in quota e, a tratti e più probabilmente nel pomeriggio, in pianura. Locali gelate notturne in pianura.