Vento e mareggiate: allerta gialla in zona Trieste, arancio nel resto della regione

Pioggia, vento forte e mareggiate in arrivo: lo prevede l'allerta meteo diramata dalla protezione civile, valida a partire dalla mezzanotte fino a mezzogiorno di sabato 24 febbraio. Mentre nella zona di Trieste e dintorni l'allerta è di colore giallo, si parla di allerta arancione nelle altre zone del Fvg, con importanti nevicate in quota e piogge intense in pianura.

Situazione attuale

Una saccatura di origine atlantica porterà correnti molto umide da sud-ovest in quota sulla regione, con vento da sud sostenuto nei bassi strati. Previsioni meteo:

Venerdì 23 febbraio

Precipitazioni intense o molto intense sulla zona montana con nevicate intense in quota, più consistenti su Alpi e Prealpi Giulie. Quota neve in genere oltre i 1000-1300 metri sulle Alpi, 1300-1500 sulle Prealpi; in giornata possibile neve anche a fondovalle nel Tarvisiano con accumulo. Piogge intense in pianura, specie verso la pedemontana, più moderate verso la costa, e in serata sarà possibile qualche rovescio temporalesco. Soffierà Scirocco da sostenuto a forte sulla costa e su parte della pianura, con temporanea rotazione a Libeccio in serata. Sono attese mareggiate, specie tra Lignano e Grado, ma con bassa probabilità di acqua alta. In quota vento da sud-ovest da sostenuto a forte.

Sabato 24 febbraio

Di notte e prima mattina generale attenuazione dei fenomeni.