Sole, Bora e temperature in calo: il meteo a Pasqua

Per la giornata di domani 4 aprile l'Osmer prevede al mattino cielo in prevalenza sereno, mentre nel pomeriggio avremo cielo poco nuvoloso o variabile. Sulla costa soffierà Bora moderata che tenderà a girare di brezza nel pomeriggio sulle zone occidentali. Temperature in calo.

Le previsioni per Pasquetta

Al mattino sereno o poco nuvoloso e fresco; dal pomeriggio aumento della nuvolosità e vento da sud sulla costa. In tarda serata probabili precipitazioni in Carnia con neve sui 1000 metri circa. Nella notte piogge anche su pianura e costa e quota neve in calo.

Martedì 6 aprile

Nella notte e al mattino precipitazioni moderate ad ovest, abbondanti ad est e sulla costa, anche temporalesche. Quota neve in rapido calo fino 300 metri circa, possibile temporaneamente anche a livello del mare. Soffierà Bora forte e fredda sulla costa; in pianura e sui monti vento sostenuto da nordest. Dal pomeriggio miglioramento a partire dalla Carnia. Dalla tarda sera possibili gelate anche in pianura.