Scirocco e piogge deboli: le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta

TRIESTE - Pasqua e Pasquetta all'insegna dello scirocco, con deboli precipitazioni, possibilità di mareggiate e basse temperature, soprattutto lunedì. Sono le previsioni di Arpa Fvg per le prossime due festività. Nel dettaglio, sulla regione affluiranno correnti umide provenienti da sud che raggiungeranno la massima intensità al passaggio di un fronte freddo tra domenica e lunedì.

Domenica 31 marzo

Cielo variabile con possibilità di schiarite. Le piogge saranno in genere deboli o assenti e in ogni caso a carattere sparso e intermittente. Soffierà Scirocco moderato con raffiche sostenute. Al mattino saranno possibili delle mareggiate.

Lunedì 1 aprile

Cielo da nuvoloso a variabile con precipitazioni sparse e intermittenti da deboli a moderate. Nel pomeriggio con il passaggio del fronte e poi in serata possibili rovesci e temporali sparsi. Al mattino soffierà Scirocco con raffiche anche sostenute per cui non si escludono del tutto anche mareggiate. Le temperature minime saranno raggiunte in serata.