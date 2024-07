Cielo sereno e borino tutta la settimana, ma farà ancora caldo

TRIESTE - Sole, borino ma ancora temperature molto elevate con picchi di 33 gradi. Sono queste le previsioni meteo per la settimana che inizia domani 22 luglio. Secondo l'Osmer del Friuli Venezia Giulia domani avremo nella notte residua nuvolosità. Al mattino cielo in genere variabile, poco nuvoloso verso la costa. Dal pomeriggio probabili rovesci e temporali sulla zona montana che potrebbero poi estendersi verso la pianura. In serata sul Carso e a Trieste soffierà Borino. Temperature in media con il periodo. Martedì 23 luglio invece su pianura e costa avremo cielo variabile. Sulla zona montana cielo da variabile a nuvoloso e nel pomeriggio saranno probabili rovesci o temporali sparsi. Sulla costa soffierà, a più riprese, borino o bora moderata.

Mercoledì 24 luglio ci sarà cielo in genere poco nuvoloso in pianura e sulla costa, variabile sulla zona montana dove sarà possibile nel pomeriggio qualche locale rovescio o qualche temporale. Sulla costa nella notte e poi dal pomeriggio soffierà borino o bora moderata, mentre per quanto riguarda la giornata di giovedì 25 luglio ci sarà cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso nel pomeriggio sulla zona montana per qualche cumulo. Sul Carso e a Trieste soffierà borino o bora moderata.