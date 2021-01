Tregua fino a martedì, poi di nuovo brutto: il meteo per i primi giorni di febbraio

Per il primo giorni di febbraio l'Osmer prevede cielo variabile su tutta la regione. Al mattino sulla costa soffierà Bora moderata, mentre nel Tarvisiano e localmente anche nei fondovalle più interni sarà probabile la presenza di nubi basse.

Martedì 2 febbraio

Tempo stabile con cielo poco nuvoloso, sarà possibile la formazione di locali foschie notturne in pianura e nei fondovalle più interni.

Mercoledì 3 febbraio

Sulle zone alpine più interne cielo variabile con più sole in quota, dalla costa alle Prealpi tempo umido con cielo in prevalenza coperto, possibili pioviggini o deboli piogge sparse sulle zone orientali. Zero termico attorno a 2000 metri circa, con inversioni termiche notturne a fondovalle.