Probabili temporali alternati a schiarite: il meteo per domenica 16 maggio

Saranno probabili rovesci e temporali, più frequenti sui monti e ad est e in genere dalla sera, con piogge localmente abbondanti. Ci saranno anche fasi prolungate di tempo migliore

Nella giornata di domani 16 maggio l'Osmer prevede nuvolosità variabile, più consistente sui monti; verso sera ovunque coperto. Saranno probabili rovesci e temporali, più frequenti sui monti e ad est e in genere dalla sera, con piogge localmente abbondanti; ci saranno anche fasi prolungate di tempo migliore con schiarite. Neve solo oltre i 2000 metri in genere. Non si esclude qualche temporale con piogge più intense specie dalla sera.

Lunedì 17 maggio

Di notte e di mattina probabili piogge sparse, anche temporalesche, in genere abbondanti, localmente anche intense specie a est. Su pianura e costa soffierà Bora moderata. Dal pomeriggio miglioramento con schiarite e vento in attenuazione, ma permarrà una certa instabilità con la possibilità di qualche ulteriore locale temporale.

Martedì 18 maggio

Al mattino cielo in genere poco nuvoloso, in giornata variabile con la possibilità di qualche temporale pomeridiano in montagna, poi eventualmente anche su qualche zona di pianura. Venti a regime di brezza.