Il maltempo non si placa, ancora acqua alta sulla costa, è nuova allerta meteo

TRIESTE - E' allerta meteo per la giornata di domani 31 ottobre. Come indicato dalla protezione civile, il maltempo si abbatterà già dalla serata di oggi 30 ottobre. Di seguito le previsioni del tempo a cura di Osmer. "Nella notte e fino alle prime ore del mattino sulla zona montana piogge anche molto intense e temporalesche e vento forte da sud o sud-ovest in quota; su pianura e costa piogge da abbondanti ad intense e probabili temporali. Sulla costa soffierà vento da sud da sostenuto a forte, con mareggiate tra Lignano e Grado, successivamente il vento ruoterà a Libeccio sostenuto e potrà determinare ancora mareggiate su tutta la zona di costa e acqua alta. In giornata rimarrà instabile con cielo in prevalenza nuvoloso e con rovesci e temporali sparsi, più probabili sulle zone orientali; miglioramento in serata".