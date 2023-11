La calma dopo l'ondata di maltempo, come andrà la settimana

TRIESTE - Dopo le forti mareggiate e l'ondata di maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia e, in particolar modo, il litorale giuliano, le condizioni meteo dovrebbero tendere ad un progressivo miglioramento. Secondo l'Osmer, nella giornata di oggi 6 novembre avremo cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa. La situazione dovrebbe rimanere stabile anche nella giornata di domani 7 novembre, con alcune deboli piogge sparse lungo la fascia prealpina e ad est. Stesse condizioni anche mercoledì 8 novembre, con cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa. Per quanto riguarda invece la giornata di giovedì 9 novembre, l'Osmer annuncia cielo variabile su pianura e costa, nuvoloso sulla zona montana. Nel pomeriggio avremo nuvolosità più consistente con vento moderato da sud-ovest in quota. Verso sera saranno possibili piogge diffuse da deboli a moderate, in aumento nella notte successiva. Possibili foschie o nebbie al mattino sulla pianura pordenonese al confine con il Veneto.