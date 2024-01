La bora spalanca le porte all'inverno, temperature in picchiata

TRIESTE - Sarà finalmente un primo assaggio d'inverno quello che ci aspetta nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la città di Trieste e dintorni la principale responsabile sarà la bora, che dalla serata di oggi 6 gennaio inizierà a soffiare in maniera sostenuta, mantenendo tale intensità fino a martedì compreso. Le temperature minime precipiteranno fino a 1 grado sulla costa, ma con le raffiche di bora il freddo percepito potrebbe essere anche maggiore. "Farà più freddo - così l'Osmer -, ma con temperature normali per la stagione invernale". Il cielo sarà in prevalenza coperto, mentre per far tornare il sereno bisognerà attendere la giornata di martedì 9 gennaio.