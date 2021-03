Trieste Half Marathon, a maggio si torna a correre: parola d'ordine sicurezza

In programma il prossimo 2 maggio. Una 21K che dedicherà un’attenzione maniacale ai protocolli di sicurezza per garantire l’incolumità dei partecipanti, e che vanta un percorso incredibile e altimetricamente perfetto per siglare delle prestazioni cronometriche.

Dopo un anno di attesa, il prossimo 2 maggio Trieste ricomincia a correre grazie alla mezza maratona, la Trieste Half Marathon. Una manifestazione molto cara a tutti gli agonisti e appassionati di corsa su strada, che si presenta sotto una veste rinnovata, con la società A.p.d. Miramar e il suo neo presidente Carlo Irace, che unisce le forze con la A.S.D Trieste Atletica, con il fine di creare un evento unico e speciale. Giunta alla venticinquesima edizione, è una competizione capace di raccontare le bellezze della città e del suo territorio e desiderosa di riprendere il filo interrotto nel 2020 a causa della pandemia. Una 21K che dedicherà un’attenzione maniacale ai protocolli di sicurezza per garantire l’incolumità dei partecipanti, e che vanta un percorso incredibile e altimetricamente perfetto per siglare delle prestazioni cronometriche. Sarà un’edizione davvero speciale, sia perché l’evento festeggia un quarto di secolo, e sia perché le limitazioni imporranno un’organizzazione impeccabile. Gli organizzatori credono nel potere dello sport, e mettendo a punto la manifestazione intendono dimostrare che si può gareggiare in condizioni di totale sicurezza.

Le partenze

Le partenze saranno scaglionate con tempo calcolato in real time. Le griglie di partenza vedranno al massimo 80 partecipanti, con partenze scaglionate ogni 3 minuti. La prima partenza sarà alle ore 8 con i top atleti, l’ultima alle 09.15. Ogni atleta riceverà comunicazione dell’orario di partenza e non sono ammessi cambi di griglia. Le griglie saranno predisposte in base al tempo indicato in fase di iscrizione. L’organizzazione predisporrà adeguato sistema di navetta alla linea di partenza. Non è invece previsto il servizio navetta per il rientro alla partenza post gara. ISCRIZIONI È possibile iscriversi al link sul sito triesterunningfestival.com e sul sito di triesteatletica.com La tariffa è di euro 25 fino al 10 aprile, e di euro 30 dall’11 al 28 Aprile. Tutte le informazioni: www.tristerunningfestival.com