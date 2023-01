La start up triestina MiAssumo tra le quattro finaliste di Get it!

C’è anche la triestina MiAssumo tra le 4 finaliste di Get It!, il percorso di empowerment e impact investing readiness per idee e startup ideato da Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore e realizzato in partnership con Cariplo Factory con l’obiettivo di supportare le iniziative imprenditoriali capaci di offrire soluzioni innovative a sfide sociali storiche o emergenti. Come annunciato oggi in occasione della Selection Breakfast tenutasi online e a cui ha preso parte la fondatrice Rosy Russo, MiAssumo, la prima piattaforma educativa con meccanismi di gamification gratuita dedicata all’orientamento professionale per gli studenti dagli 11 ai 26 anni, è stata selezionata tra le 127 candidature prevenute al secondo round della Call for Impact 2022 e potrà così accedere ai “Percorsi di valore” offerti dal programma.

MiAssumo

Nata dall’esperienza dell’associazione Parole O_Stili e SpazioUau, MiAssumo ha l’obiettivo di colmare la carenza formativa nelle scuole italiane, rispondendo tra le altre cose al mancato incontro tra offerta e domanda di lavoro, che pesa oggi l’1,2% del PIL nazionale. Grazie a Get It!, la startup del Friuli Venezia Giulia avrà l’opportunità di prendere parte a un percorso di empowerment della durata di 3 mesi erogato da a|cube, uno dei partner tecnici accreditati presso la rete di Cariplo Factory, con l’obiettivo di perfezionare il business model e consolidarsi dal punto di vista finanziario e di prodotto. MiAssumo usufruirà, inoltre, di un percorso di mentorship su misura di 3 mesi con uno dei mentor qualificati della rete Get It! e sarà coinvolta in eventi e attività di networking all’interno dell’ecosistema italiano dell’open innovation e dell’impact investing.

Il commento della fondatrice

“La selezione di MiAssumo tra le finaliste di Get It! è per noi motivo di grandissimo orgoglio” ha dichiarato Rosy Russo. “Questo rappresenta, infatti, un importante e fondamentale tassello nel percorso di crescita di un progetto che vuol essere al servizio non solo di ragazzi e ragazze, guidandoli nella scoperta di sé stessi, delle proprie capacità e nello sviluppo di specifiche competenze sfruttando nuovi linguaggi e strumenti digitali, ma anche delle aziende e delle istituzioni italiane, aiutandole in un circolo virtuoso di incontro con i giovani talenti. Un progetto ambizioso in cui crediamo molto e che siamo certi riceverà un boost essenziale per il suo sviluppo.”Al termine dei 6 mesi - in occasione dell’Investor Day 2023 - Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore selezionerà tra le finaliste delle call di Get It!, lanciate nel 2022 le 2 migliori start up a impatto che beneficeranno di un investimento in equity fino a 50.000 euro.