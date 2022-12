Mib, una lezione-concerto con il Maestro Modugno per sostenere il Burlo

Musica, economia, solidarietà, a mettere insieme questi tre ingredienti, apparentemente così distanti tra loro, è il MIB Trieste School of Management che ha organizzato, in occasione del mese delle feste di Natale, un evento speciale per sostenere l'ospedale materno infantile Burlo Garofolo di Trieste, da oltre 150 anni dedicato alla salute dei più piccoli e delle donne. Venerdì 2 dicembre alle ore 18:30, nella cornice del Salone di Palazzo Ferdinandeo (Largo Caduti di Nasiriya, 1) il Maestro Giuseppe Fausto Modugno terrà una “lezioneconcerto” in cui spiegherà come alcuni principi basilari dell’economia abbiano condizionato la genesi e le regole stesse delle composizioni musicali nella società occidentale, un percorso musicale fatto di connessioni al pianoforte con protagonisti, tra gli altri, Mozart, Beethoven, Chopin e Brahms. L'appuntamento avrà la durata di un'ora circa, l’ingresso è gratuito e i partecipanti sono invitati a contribuire con una donazione libera alla raccolta fondi il cui ricavato verrà interamente devoluto all’IRCCS Burlo Garofolo. Maggiori informazioni sul sito www.mib.edu, dove è possibile registrarsi per l’evento.