Cimeli di Micheal Jordan e sneakers Nike da collezione in mostra da "Raro"

TRIESTE - Lunedì 5 giugno alle ore 16, in via San Spiridione 6/B, si terrà l'inaugurazione ufficiale di "Raro", il nuovo punto di riferimento per gli amanti delle sneakers in edizione limitata. Per l'occasione, il negozio, aperto un mese e mezzo fa, svelerà al pubblico una ricca collezione privata di cimeli e scarpe sportive. Gli avventori avranno infatti l'opportunità di ammirare pezzi rari e di grande valore, tra cui una selezione di sneaker Nike che hanno segnato la storia del brand e del mondo dello sport.

Tra gli highlight della collezione spiccano le Air Jordan 1 Retro "Reverse Shattered Backboard", modello lanciato dalla Nike nel 2016 per ricordare la partita giocata da Micheal Jordan al PalaChiarbola di Trieste nel lontano 1985, quando il fuoriclasse mandò in frantumi il tabellone dopo una schiacciata. La sneaker riprende infatti i colori bianco e arancioni della squadra Stefanel. In mostra anche le Nike Air Ship, lanciate in esclusiva per Jordan nella colorazione black/red e sfoggiate nella partita contro i Knicks del 19 ottobre 1984 e una canotta e un pallone da basket, autografati dalla leggenda vivente del basket. La giornata di lunedì rappresenterà un importante traguardo per "Raro", che in poco più di un mese ha già conquistato un posto di rilievo tra gli appassionati di moda e di scarpe sportive. Con l'inaugurazione ufficiale, il negozio si propone come un vero e proprio tempio per gli amanti delle sneakers, un luogo dove poter trovare pezzi unici e apprezzare la storia che si cela dietro a ogni scarpa.