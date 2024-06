Da Trieste al Madagascar sempre al fianco dei più deboli, storia di una seconda vita

TRIESTE - La passione per la cura e l’ascolto dei più bisognosi può abbattere le barriere, a volte solo apparenti, imposte dalle distanze, dalle difficoltà socio economiche dei paesi più poveri e perfino dall’età anagrafica. Lo dimostra l’attività di Michele Carraro, medico 70enne che dai primi anni 80 vive e lavora a Trieste e che, dopo una lunga carriera come medico, ricercatore e docente universitario, ha intrapreso una “seconda vita” da volontario tra la nostra città e il Madagascar. Ha ricoperto importanti cariche sia in università che nell’azienda sanitaria, tra cui quella di responsabile del reparto di immunonefrologia e, dopo il pensionamento, dal 2019, si è avvicinato al mondo del volontariato collaborando con due Odv: la Donk humanitarian medicine, con sede nel capoluogo giuliano, che fornisce assistenza anche sanitaria a migranti e persone senzatetto sul territorio, e l’associazione Amici di Ampasilava, che gestisce un ospedale gratuito in Madagascar. Impresa non da poco, visto che il paese è afflitto da povertà diffusa e problematiche sanitarie importanti, e dove le cure sono a pagamento.

L'esperienza in Madagascar

Michele Carraro trascorre diversi mesi l’anno in Madagascar in quanto direttore sanitario dell’ospedale. La struttura è stata inaugurata nel 2008 nel villaggio di Andavadoaka. L'ospedale forma e impiega persone del luogo, si è avvalso finora del servizio di 1500 volontari (circa un centinaio all’anno dall’Italia e da altri paesi), ha accolto 250mila pazienti ed è in costante contatto con strutture sanitarie del Belpaese e a Trieste. L’ospedale copre un'area di 180 chilometri, che comprendono circa 200 villaggi. Un luogo che, dall’Italia, si raggiunge in tre o quattro giorni anche perché Tulear, la grande città più vicina ad Andavadoaka, è a 30 chilometri di strada asfaltata, oltre a più di sette ore da percorrere con la jeep sulla sabbia della foresta.

Estrema povertà, valori solidi

“Serviamo anche i pazienti che vengono dalla città – spiega il dottor Carraro - e che ci raggiungono anche in quattro giorni di camminata oppure in molte ore con il ‘taxi della savana’ o su di un carretto trainato da zebù. Questo perché siamo gli unici a fornire assistenza sanitaria gratuita e la quasi totalità della gente che assistiamo non sarebbe mai in grado di poter essere curata nelle strutture pubbliche malgasce”. Un mondo completamente diverso dal nostro, dove si trovano estrema povertà ma anche valori solidi e un forte senso di comunità. “Da noi ci sono molte persone sole - spiega il medico - in Madagascar i pazienti arrivano all’ospedale accompagnati da numerosi familiari e, in caso di necessità il clan, la comunità di tutte le famiglie legate da vincoli di parentela, si riunisce per decidere come si debba essere vicini al malato”.

L'ospedale

L’ospedale ad Andavadoaka è un luogo dove i giovani volontari, infermieri e medici specializzandi arrivano dall’Italia per prestare servizio volontario e dove possono imparare il “mestiere” considerando prospettive diverse. “I giovani che hanno vissuto il boom tecnologico in campo medico - racconta - tornano a ciò che facevano i medici della mia generazione quando avevano iniziato. Ai tempi non esisteva la risonanza magnetica, si iniziava ad usare l’ecografia, ed i principali strumenti che avevamo a disposizione si chiamavano anamnesi e visita medica. C’era un altro modo di lavorare e parlavamo molto di più coi pazienti. Quando sono in Madagascar, dove si combatte ancora la tubercolosi e a volte manca la corrente elettrica per far funzionare gli strumenti, imparano di nuovo a usare le orecchie e le mani con questa modalità che i medici, oggi, hanno sostituito con la tecnologia”.

La storia più toccante

L’entusiasmo di Michele Carraro è quello di un ventenne quando descrive un ospedale che è “l’ultima speranza” per chi soffre di “problematiche inimmaginabili” e che “grazie a chi lavora in questo ospedale sono guarite e hanno ripreso la loro vita”. Il suo sguardo si fa riflessivo quando gli si chiede di raccontare l’evento più toccante della sua esperienza malgascia. “Un giorno arriva da noi una donna con in braccio un bambino di 14 mesi. Il piccolo non pesa nemmeno due chili e ha i capelli rossi, le guance scavate, le costole ben evidenti, i muscoli sono ipotonici: i segni della severa malnutrizione. La donna ci dice di avere 28 anni ma quello non è suo figlio, è suo nipote (la maggior parte dei primi parti in Madagascar avvengono tra i 13 e i 18 anni) e la mamma è morta da poco a 14 anni, forse di difterite. Inizialmente la nonna gli dava il latte della sua capra, che è morta poco dopo, poi lo ha alimentato con del latte condensato, ma è finito anche quello”.

"Il bimbo non è sopravvissuto"

Le speranze di vita, per il bambino, sono ben poche, ma Carraro e il suo staff si mettono a disposizione per tentare il possibile, e la donna accetta. Inizia quindi una fitta consultazione con il Burlo di Trieste, e si decide di provare ad alimentare il bambino con un sondino naso-gastrico. “E’ l’unico modo per dar da mangiare al bambino - spiega Carraro - che era troppo ipotonico per riuscire a succhiare il latte, eppure riesce a trovare la forza per sfilarsi il sondino e noi, anche 10-20 volte al giorno, glielo rimettiamo. Dopo qualche giorno lo vediamo riprendere un po’ di peso ma, al 20esimo giorno, la nonna ci ringrazia per ciò che abbiamo fatto e ci dice ‘ho pensato tanto al futuro e ho pensato che il mio piccolo, un futuro, non ce l’ha. Vi ringrazio tanto ma ho deciso che torno a casa’. Ha accarezzato il bambino, lo ha preso con sé ed è sparita nella savana. Quasi sicuramente il piccolo non è sopravvissuto”.

L'associazione Donk e i migranti a Trieste

Anche quando non è in Madagascar, Michele non smette di prestare servizio volontario e lavora con l’associazione Donk, che presta assistenza in varie strutture d’accoglienza tra cui il centro diurno di via Udine, l’ostello di Campo Sacro e Casa Malala. “Sembrerebbe un lavoro così diverso da quanto detto finora, invece no - sostiene -. Anche qui assisto persone che non avrebbero l’assistenza sanitaria o non sanno usarla, persone senza un tetto sulla testa e che non sono riusciti a integrarsi”. Dal suo osservatorio privilegiato, il medico volontario racconta come si è evoluta la vita di sussistenza al Silos. “Una volta, in quel luogo, arrivavano persone dirette fuori Trieste, che non volevano farsi riconoscere e si fermavano per qualche giorno. Poi, a partire dal Covid, è cambiato tutto, dovevano stare qui almeno per il periodo di quarantena e poi hanno iniziato a fermarsi persone già identificate dalla polizia e ho notizia di migranti che sono rimasti al Silos anche per un anno. Così ho avuto modo di vedere le persone più volte, hanno iniziato ad aprirsi con me e a raccontarmi di perché e di com’erano scappati dal loro luogo d’origine, per poi aver speso anni tra percosse e sfruttamenti per arrivare fino a qui. Un medico ha il dovere di sentire queste storie, senza queste informazioni non può fare un lavoro utile”.

"Impariamo dai nostri pazienti"

Quando si chiede a Michele Carraro qual è il motore che lo porta a spendersi tanto per il prossimo invece di godersi la pensione in un resort alle Maldive, non ha dubbi: “Tutte le lettere che i volontari in Madagascar scrivono all’associazione al loro ritorno a casa, dopo la missione, finiscono con la stessa frase: ‘Ho portato via più di quello che ho dato’. Perché siamo noi che impariamo dai nostri pazienti, dai cari dei nostri pazienti e questo sia qui con gli italiani, gli afghani, i pakistani e tutte le persone con sofferenza che i volontari di Donk visitano che giù nel lontano sud-ovest dell'isola. E’ questa la spinta che anima noi che lavoriamo per la salute, non c’entrano gli stipendi, ma l’enorme piacere che proviamo nel farlo. Non curare, ma una azione più globale che è prendersi cura. E' quello che piace ed appaga un operatore della salute sia lei o lui un OSS, un infermiere, un medico”.