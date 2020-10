Michele Penta confermato al vertice dell'Osservatorio Antimafia

Michele Penta è stato confermato al vertice dell'Osservatorio regionale Antimafia (Ora) a seguito della riunione di insediamento dei nuovi componenti, nominati lo scorso 29 settembre dal Consiglio regionale, a cui ha preso parte anche il presidente dell'Aula Fvg, Piero Mauro Zanin.

Penta, in passato già coordinatore dell'Ora, è stato eletto all'unanimità, raccogliendo quindi i voti convergenti di Ruggero Buciol, Monica Catalfamo, Lorenzo Pillinini ed Enrico Sbriglia. "Il lavoro dell'Ora - ha commentato Zanin al termine - si è rivelato importante per consentire una ricognizione attenta sul territorio di fenomeni in costante crescita in epoca Covid: fra questi - ha evidenziato - quello dell'usura merita particolare attenzione al fine di evitare che imprenditori locali in difficoltà finiscano in una rete spesso senza ritorno".