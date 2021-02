Dal Miela una mano tesa per i musicisti: al via il concorso per esordienti

La musica nonostante la pandemia. È questo l’intento del Teatro Miela/Bonawentura, che in questi tempi difficili e sfortunati - soprattutto per il mondo dello spettacolo e della cultura - vuole offrire alle band della Regione Friuli Venezia Giulia la possibilità di diffondere e far conoscere la loro musica e le loro canzoni. Da qui l’idea di questo contest musicale on-line per composizioni originali, che vuole sbloccare l’immobilità in cui è costretto tutto il mondo dello spettacolo.

Al contest potranno partecipare band musicali (max 6 componenti, senza limiti di genere musicale o nazionalità) residenti in Friuli Venezia Giulia, i cui componenti non superino i 35 anni di età. Per partecipare al contest è necessario inviare la domanda correlata di documentazione entro le ore 23:59 del 10 marzo 2021 a teatro@miela.it. La partecipazione al contest è gratuita. Per scaricare il bando e i suoi allegati consultare il sito www.miela.it