Il miele di Farma Jakne, a San Giovanni di Duino, è tra i migliori d’Italia

Ora il loro miele millefiori gareggerà con altri 19 millefiori nazionali per la gara finale

La Farma Jakne, azienda agricola di San Giovanni di Duino, riceve un riconoscimento al concorso nazionale più prestigioso: “Tre Gocce d’Oro 2021 - Grandi mieli d’Italia”, che si tiene a Castel San Pietro - Bologna. Ora il loro miele millefiori gareggerà con altri 19 millefiori nazionali per la gara finale.

Alla quarantunesima edizione hanno partecipato oltre 400 apicoltori da tutta Italia con 1067 mieli. In due giorni di analisi sensoriali, circa 80 “sommelier del miele” suddivisi in ben diverse giurie hanno premiato 18 mieli nella categoria “Tre Gocce d’Oro”, 145 nella categoria “Due Gocce d’Oro” e 210 i mieli premiati con “Una Goccia d’Oro”.

Già nel 2019 l'azienda aveva presentato due millefiori ottenendo una goccia d’oro per miele, mentre nel 2020 hanno ottenuto per la marasca (ciliegio selvatico - Prunus mahaleb) e il millefiori estivo una goccia d’oro, mentre il millefiori primaverile ha ottenuto due gocce d’oro.

Quest’anno Jakne ha inviato solo il millefiori primaverile che è nuovamente risultato tra i migliori mieli d’Italia, ottenendo per il secondo anno consecutivo due gocce d’oro.

Il millefiori primaverile, con le due gocce d’oro, è stato nuovamente selezionato tra i 20 migliori millefiori d’Italia per la futura competizione “I mille mieli, i millefiori”, come rappresentanti della nostra Regione: tramite un voto tra centinaia di consumatori, potrebbero competere per il podio nazionale dei migliori millefiori d’Italia.