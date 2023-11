Miele, il Millefiori Treffer di Gorizia premiato con una Goccia d'oro

GORIZIA - Un miele che è una fotografia del nostro territorio, di cui racchiude i sapori, i profumi e le peculiarità: caratteristiche che rendono ancora maggiore la soddisfazione per il riconoscimento di rilievo nazionale recentemente ottenuto dall’Apicoltura Treffer di Gorizia. Il Millefiori dell’azienda goriziana si è distinto nel concorso nazionale annuale Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli d’Italia, volto alla selezione dei migliori mieli di produzione nazionale, che ha visto la partecipazione di ben 459 apicoltori con 1.294 mieli provenienti da tutta la penisola. Stefano Treffer ha incontrato in Comune gli assessori Patrizia Artico e Fabrizio Oreti, rispettivamente al coordinamento di Go! 2025 e alla Cultura, insieme al consigliere comunale Nicol Turri. “Ancora una volta un prodotto goriziano d’eccellenza è stato riconosciuto a livello nazionale ottenendo un prestigioso riconoscimento, a conferma della grandissima ricchezza che può vantare il nostro territorio”, hanno rimarcato i due assessori. A proposito dell’importanza della valorizzazione del miele goriziano, Stefano Treffer ha spiegato: “Gorizia con i suoi giardini, parchi, viali alberati e con la “Via della api” risulta essere particolarmente adatta alle api: il Millefiori premiato, che racchiude sapori unici e inimitabili, ne è una straordinaria conferma”.

Nonostante la stagione difficile in cui le produzioni di miele si sono quasi azzerate, a causa appunto delle condizioni climatiche sfavorevoli, il Millefiori di Apicoltura Treffer ha ottenuto per il secondo anno consecutivo un’ambita Goccia d’oro. Un risultato che acquista ulteriore valore se si considera che il miele premiato è stato raccolto proprio in centro città, dove è presente il progetto “La via delle api” di cui è promotore il Comune, su proposta del consigliere Nicol Turri. L’iniziativa, ovvero il percorso formato da aiuole fiorite con svariate specie arbustive ed erbacee di notevole impatto visivo e olfattivo che attraggano le api, si estende per il momento per 2,4 chilometri, ma avrà un notevole sviluppo nell’ambito di Go! 2025. Un progetto dalle svariate finalità, che avrà ricadute importanti anche in termini culturali ed economici, in quanto non solo consentirà di tutelare le api e il verde, ma anche di valorizzare le aziende locali e il territorio.