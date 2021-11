In città attesi in migliaia, ecco il percorso del corteo no green pass

Nel pomeriggio di oggi a Trieste va in scena l'ennesimo corteo organizzato dal coordinamento No Green Pass. Le migliaia di manifestanti attese (si parla di almeno 8 mila persone, provenienti anche dal resto della regione) faranno partire la manifestazione da piazza della Libertà e sfileranno lungo corso Cavour, riva 3 Novembre, via Mazzini, piazza Goldoni, via Carducci, piazza Oberdan, piazza Dalmazia, via Ghega, per poi chiudere il corteo nuovamente in piazza della Libertà. L'inizio è previsto alle 15 e l'arrivo davanti alla stazione centrale è in programma verso le 18.