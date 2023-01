Migliori vignaioli d'Italia, c'è anche un giovane del Carso

Uno slancio fresco, giovane e determinato attraverso una piccola lista di vignaiole e vignaioli capaci di stupire per passione, dedizione e talento nei 12 mesi appena trascorsi. È la “classifica” stilata dal wine blogger Francesco Saverio Russo sul suo “Wine blog roll, il blog del vino italiano”.

Nell'elenco appena stilato c'è anche un vignaiolo del Carso, Peter Radovic che figura appunto tra i migliori giovani vignaioli del 2022 scelti dal noto blogger (del Fvg c'è anche Marta Venica, vignaiola del Collio Friulano). Tutti «giovani produttori e giovani produttrici – scrive Russo – sui quali ho avuto modo di “scommettere” in tempi non sospetti ma che proprio nel 2022, a mio parere, hanno concretizzato la propria idea di vino in maniera netta e percettibile».

Le motivazioni

"Ho atteso più di un anno e mezzo dal primo assaggio dei vini di Peter Radovic e dal mio primo post sui social in cui scrivevo in maniera spontanea ed estemporanea “è nata una stella!” - si legge nel blog -. Parole che da parte non erano mai state espresse con quella convinzione, in questi anni di viaggi per vigne e cantine. Peter è un giovanissimo vignaiolo carsolino, proprietario, assieme alla sua famiglia, della piccola Az. Agr. Radovic, che conta poco più di 1ha di vigneto, con rese molto base (40/50 q/ha). Fu il bisnonno Ivan a iniziare con il vino, prodotto principalmente per autoconsumo, per vendere quel poco che ne rimaneva in osteria. In mezzo l’allevamento e la produzione di olio, capitoli importanti della storia dei Radovic, che oggi vedono in Peter il presente e il futuro in termini vitivinicoli. Quello del Carso è un territorio ostico, complesso, di quelli che sulla carta pochi vorrebbero avere se non quei vignaioli eroici che scorgono oltre la difficoltà quelle connotazioni uniche di identità e personalità che solo queste terre sanno conferire al vino. Le prime a fare fatica sono le viti, che affondano le proprie tenaci radici nel terreno calcareo e roccioso tipico della zona, con un substrato fertile bassissimo, messo a dura prova dal vento. Sì, il vento che qui porta il nome della “Bora”. Un vento di caduta, che soffia a raffiche e abbinato alle basse temperature può nuocere ai germogli, oltre a consumare gli esigui strati di terra superficiale, ma che permette anche salubrità delle uve, asciugando continuamente i vigneti. Emblema dell’eroicità dei vignaioli carsolini sono i “pastini”, terrazzamenti pendenti sui costoni carsici, con substrati limoso-argillosi, tenuti in piedi dai tipici muretti a secco. Vento ed equilibrio che sono alla base della vita del vignaiolo-surfer Peter Radovic, capace di portare in bottiglia vini dalla personalità marcata prodotti dalle uve tipiche del territorio come Vitovska, Malvasia Istriana, Terrano e una selezione di varietà ancora non riconosciute trovate in un vecchio pastino. Un talento luminoso, quasi sfrontato tanto gli piace sperimentare, anche a costo di produrre manciate di bottiglie per referenza. Tra gli “esperimenti” stappati quest’anno è la sua cuvée di annate in stile “ossidativo” Euforja ‘9’8’0 ha stupire per complessità e personalità. Ben più di un esercizio di stile!"