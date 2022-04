Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco negli uffici dei Servizi Sociali

Nel primo pomeriggio di oggi 15 aprile i Carabinieri sono intervenuti presso gli uffici del Servizio Sociale di Trieste di via Mazzini dove un giovane ventenne di origine pachistana, dopo essersi cosparso di benzina, ha minacciato di darsi fuoco davanti al personale dell'assessorato. Giunti sul posto e dato inizio ad un lungo tentativo di conversazione, i militari hanno approfittato di un momento di poca concentrazione del ragazzo per bloccarlo e impedirgli di muoversi. Sul posto anche i Vigili del fuoco pronti ad intervenire in caso la situazione fosse degenerata. "Il ragazzo - così la nota dell'Arma -, in evidente stato di agitazione, alzava momentaneamente la mano con l’accendino in aria. Approfittando dell’attimo, i militari si sono avventati su di lui, bloccandolo ed impendendogli di muoversi". Il giovane pachistano è stato affidato alla cure dei sanitari. Dell’evento è stata informata la Procura.