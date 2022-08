Causò la morte di un migrante, passeur condannato a sette anni

LUBIANA - La vita di un migrante vale sette anni e tre mesi. A stabilirlo è stata la magistratura slovena che ha condannato Yil Gashi, diciannovenne di origine kosovara arrestato lo scorso 19 dicembre dopo un folle inseguimento iniziato a Kozina e conclusosi tragicamente a Lubiana con la morte di un ventidueenne turco. In quell'occasione Gashi sarebbe stato aiutato da altri due giovani che la polizia aveva denunciato con l'accusa di avere avuto un ruolo nella vicenda.

I fatti

Sono passate da poco le 20 di domenica 19 dicembre quando a Kozina il giovane passeur nota il blocco della polizia e decide di non fermarsi all'alt. Gashi forza il posto di blocco e si dirige a tutta velocità verso l'imbocco dell'autostrada. Davanti a lui anche una Opel Astra, a bordo della quale si trovano gli altri due giovani. L'Astra viene prontamente fermata dalla polizia in zona Seno?e?e, mentre il furgone prosegue la sua folle corsa lungo l'autostrada.

Lo schianto e la morte

Ciò che succede in autostrada è degno di un film. Le macchine della polizia riescono più volte a raggiungerlo, nonostante la velocità quasi costante oltre i 180 chilometri orari. Vengono chiuse le uscite, mentre le autovetture della polizia si scontrano più volte. A qualche chilometro de Lubiana, e più precisamente a Brezovica, il furgone si scontra pesantemente con due mezzi di polizia. Il conducente continua a guidare fino all'uscita che conduce sulla Tr?aška cesta, fino a quando, dopo aver effettuato manovre pericolose a zig zag per evitare che la polizia riuscisse a superarlo, si schianta contro una autovettura ferma al semaforo. Dopo il tremendo impatto il furgone viene sbalzato contro un palo. E' qui che il cittadino turco di 22 anni perde la vita in seguito allo schianto. Nell'impatto gli altri cinque connazionali restano gravemente feriti, ma fuori pericolo.