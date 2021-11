Migranti, 102 rintracci in zona Aquilinia

Nonostante il freddo, la Rotta Balcanica non si ferma. Sono 102 i migranti rintracciati nella giornata di oggi, 18 novembre, in zona Aquilinia. Il gruppo è stato portato a Fernetti per le procedure di identificazione.

Il commento del Sap

"Questa è la dimostrazione che la "rotta balcanica" anche durante i mesi invernali, quelli sicuramente sfavorevoli, non si ferma. Anzi quest'anno è in notevole incremento - ha dichiarato il segretario provinciale SAP Lorenzo Tamaro -. Come SAP abbiamo chiesto più volte che si intervenisse per tempo per preparare delle strutture idonee per la Polizia di Frontiera ad affrontare i flussi che in primavera potrebbero divenire insostenibili, vista la situazione in Afghanistan. Inoltre con questi numeri di rintracci risulta sempre più carente il numero di operatori di Polizia di Frontiera chiamati ad affrontare il fenomeno immigrazione su questo territorio. È evidente inoltre che bisogna intervenire anche sulle normative che oggi appaiono ormai non a passo con i tempi"