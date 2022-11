Migranti: 200 rintracci al confine in due giorni

Circa 200 migranti rintracciati al confine in due giorni, di cui 150 solo oggi. E' il bilancio che trapela da fonti vicine alla Questura, confermato da una nota di Fabrizio Maniago del Siulp, che precisa: "In questa dimenticata provincia del nord est siamo passati negli ultimi dieci/quindici anni da 120 richiedenti asilo all’anno ad oltre 6mila, mentre il numero di personale, le strutture, la logistica, l’organizzazione generale non ha visto incrementi di sorta".

Il Siulp fa particolare riferimento al Regolamento Dublino, con regole "troppo lunghe e farraginose, motivo per cui si dava applicazione all’accordo intergovernativo del 1996 tra Italia e Slovenia" e ritiene si debba "armonizzare i due atti normativi" perché "il fenomeno migratorio deve essere affrontato a livello globale e non può essere scaricato su una Regione minuscola rispetto al mondo".