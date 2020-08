Migranti: 37 persone rintracciate sul Carso, tra loro diversi minori

Sono stati 37 in tutto i rintracci da parte della Polizia di frontiera sul Carso nella giornata di oggi, 24 agosto. Questa mattina la gi agenti hanno rintracciato 18 migranti irregolari, tutti afghani, all'angolo tra la strada che porta a Trebiciano e strada per Basovizza. Di questi, un gran numero di minori, che non si conosce ancora perché sono in corso le procedure di identificazione. Nel pomeriggio, invece, altri 19 uomini, tra afghani e pachistani, sono stati fermati dalle autorità in prossimità del bivio ad H. Tra quest'ultimo gruppo non sembrerebbero esserci minori.

