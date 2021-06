Migranti: 62 rintracci dalla Rotta balcanica in una giornata

Cinque di questi sono stati rintracciati in via Roma dall'esercito intorno alle 7:30 del mattino. La procedura prevede il tampone e l'isolamento per due settimane. Molti gli altri rintracci durante la giornata sul Carso e le zone confinarie, a testimonianza di una Rotta balcanica empre più in fermento per l'arrivo della bella stagione

Rotta Balcanica sempre più "surriscaldata" anche a causa della bella stagione: nella sola giornata di oggi (dato aggiornato alle 16), sono stati 62 i migranti rintracciati dalla Polizia di frontiera con l'ausilio dell'Esercito, e non solo nella zona confinaria sull'altipiano carsico. In particolare, almeno cinque irregolari sono stati fermati dai militari in pieno centro (via Roma) intorno alle 7:30 del mattino. Trattasi di persone di nazionalità afghana e pachistana, che dovranno sottoporsi a tampone e poi rimanere in quarantena per due settimane. Sono ancora in corso le procedure e le identificazioni di rito.