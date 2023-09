Aggrediscono la pattuglia mista che li aveva fermati, tre migranti in manette

Sono stati respinti in Croazia dopo aver aggredito un agente di polizia sloveno i tre cittadini afghani intercettati sabato sera a bordo di un treno partito da Fiume e diretto a Lubiana. I tre, rispettivamente di 21, 19 e 18 anni, dopo essere scappati dal luogo dove sono avvenuti i fatti (la stazione ferroviaria di Šapjane, pòoco distante dal confine di Rupa), sono stati arrestati il giorno seguente dalla polizia di Ilirska Bistrica. Il poliziotto ha 42 anni e ha riportato la rottura di una costola. Si trovava in territorio croato in virtù del servizio di pattugliamento misto che viene effettuato lungo la frontiera sloveno-croata. Sarebbe stato uno dei tre, secondo quanto riporta la questura di Capodistria, a spingere il poliziotto sloveno da dietro. L'agente è caduto lungo i binari della ferrovia ed è stato soccorso in loco. I tre cittadini si sono quindi dati alla macchia, venendo fermati il giorno seguente. Così la questura di Capodistria. "Si tratta di un evento unico, non sono mai stati registrati attacchi a personale di polizia da parte dei migranti che percorrono la rotta balcanica".