Rotta balcanica, picco di arrivi di richiedenti asilo a Gradisca d'Isonzo

GRADISCA D'ISONZO - Gradisca d'Isonzo ha visto un nuovo incremento degli arrivi di migranti dalla Rotta balcanica. Lo ha riportato il Tgr Rai Fvg, evidenziando che il Cara avrebbe già superato la soglia dei 500 ospiti. Parallelamente, Unarma, il sindacato dei Carabinieri, evidenzia che la locale stazione ha già registrato 126 migranti in lista d'attesa per il fotosegnalamento, segnalando che tra quanti sono passati per gli uffici sarebbero stati riscontrati alcuni casi di difterite. L'aumento dei flussi migratori, sottolinea ancora Unarma, si è verificato in concomitanza con il miglioramento delle condizioni meteorologiche, lasciando presagire arrivi ben superiori rispetto all'anno precedente. Il peggioramento della situazione con i numeri di nuovo in aumento è stato confermato anche dal sindaco Linda Tomasinsig. Anche a Trieste si è riscontrato un aumento degli arrivi migratori, come segnalato dal segretario regionale del sindacato di Polizia Siulp. Nel frattempo, da Roma, il commissario per l'emergenza migranti Valerio Valenti ha annunciato un imminente trasferimento di circa un centinaio di migranti dal Cara di Gradisca, non appena le condizioni degli sbarchi in Sicilia e Calabria lo permetteranno.