CasaPound alla manifestazione della Lega, Moretuzzo: "Vicini più di quello che si pensi"

"O non si sono accorti che a manifestare con loro c'erano quegli stessi figuri che pochi giorni fa hanno fatto irruzione in Consiglio regionale con un'azione squadrista e illegale, oppure se ne sono accorti e non hanno fatto nulla per allontanarli. Sono molto più vicini di quanto qualcuno affermi, dai, un po' di coraggio: fate outing e po' bon". A parlare è il capogruppo del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo, che con queste parole ha commentato la presenza di alcuni esponenti di CasaPound alla manifestazione organizzata dalla Lega di fronte all'ex caserma Cavarzerani di Udine.

Le foto

Come ripreso dalle immagini pubblicate dai colleghi di UdineToday, al presidio di protesta sono state scattate alcune fotografie che ritraggono un manifestante di spalle che indossava una maglietta con su scritto "Terra dalmata e giuliana, terra mia, terra italiana!". La frase proviene dalla canzone "Terra rossa" del gruppo Ultima frontiera, band facente parte della "galassia" musicale di estrema destra il cui vertice è rappresentato dagli ZetaZeroAlfa di Gianluca Iannone, fondatore e presidente del movimento neofascista.

"Molto più vicini di quanto si affermi"

Secondo Moretuzzo la Lega strizzerebbe l'occhiolino al movimento di estrama destra. "Con oggi, dopo le vergognose parole del consigliere leghista sugli spari ai migranti e l’eloquente silenzio del Presidente sul bliz in aula, c’è un ulteriore elemento di chiarezza nei rapporti fra Lega e Casapound: sono molto più vicini di quanto qualcuno affermi". Alla manifestazione il governatore Fedriga ha condannato l'episodio. CasaPound, come riportato anche da Il Piccolo, pur non essendoci stato un faccia a faccia, interpellata dai giornalisti, ha incalzato il presidente sulla questione migratoria.