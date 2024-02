Chi sono e perché partono: il corso che aiuta a capire le migrazioni

TRIESTE - Sei incontri pubblici con l'obiettivo di "svegliare le coscienze" e formare operatori, volontari e cittadini sul tema delle migrazioni internazionali. Il capoluogo del Friuli Venezia Giulia sarà il teatro, ogni martedì dal 12 marzo al 14 maggio, di un corso organizzato dalle prime linee che da anni si occupano di accoglienza. Ics, Caritas Diocesana e Centro culturale veritas l'hanno presentato questa mattina a Trieste nell'ambito di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato i vertici delle tre realtà, ovvero Gianfranco Schiavone, Giovanni Lamanna e Luciano Larivera. "Questo ciclo di incontri - ha affermato il direttore della Caritas, padre Lamanna - si prefigge l'obiettivo di svegliare le coscienze. E' un lavoro formativo, per far sì che le persone possano arrivare a formulare una propria idea sul tema perché ormai ci siamo ridotti ad uno scontro tra chi è a favore e chi è contrario all'accoglienza, ma qui si tratta di tutelare il diritto di asilo dei rifugiati. Non è una questione di bontà, ma di giustizia".

"C'è grande confusione: di migrazioni si parla poco e male"

A Trieste il problema dei richiedenti asilo tiene banco ormai da anni. Centinaia di persone sono accampate nella tendopoli dell'ex Silos "nell'indifferenza delle istituzioni" come ripetuto più volte da Ics nei numerosi appelli lanciati sia a livello locale che nazionale. "Sono persone come noi, che però hanno pagato un prezzo altissimo - ha continuato il direttore della Caritas -. Quando un afghano arriva in Italia diventa un problema, eppure quando i talebani hanno ripreso il potere ci siamo indignati nel vedere che le persone morivano aggrappate agli aerei in partenza". "Intendiamo fornire a chiunque voglia – non solo a chi già lavora o a chi fa il volontario – di entrare nel merito di come stanno le cose a Trieste, poiché la situazione è complessa e necessita di chiarimenti" ha sottolineato Schiavone. "Cosa sono le migrazioni internazionali? Quali sono le normative e le responsabilità istituzionali? Cosa non funziona? Se ne parla poco e male, nella percezione pubblica c’è grande confusione. Relatrici e relatori sono persone qualificate, il corso è locale ma l’impostazione è più generale".

La visita del papa a Trieste

L'arrivo del nuovo vescovo monsignor Enrico Trevisi ha segnato un cambio di passo nell'analisi del fenomeno migratorio a Trieste da parte della Diocesi, con forti prese di posizione del numero uno dell'ecclesia tergestina che spesso hanno provocato più di qualche mal di pancia al centrodestra, sia comunale che regionale. L'assenza durante la messa di Natale di rappresentanti istituzionali ne rappresenta una conferma. Al di là del lavoro del vescovo, il prossimo 7 luglio a Trieste è in programma la visita di papa Francesco. L'occasione è la settimana sociale dei cattolici. A tal proposito, è stato chiesto se c'è la possibilità che il santo padre "visiti" la tendopoli dell'ex Silos. "Il papa non dimentica le persone in difficoltà - ha chiarito padre Lamanna -, ma al momento non abbiamo questa informazione". Non è escluso che il santo padre possa decidere, all'interno del protocollo della visita, di recarsi nella struttura. Ma l'auspicio, anche da parte del mondo dell'accoglienza, è che a luglio la situazione sia ben diversa.

Il corso si tiene dal 12 marzo al 14 maggio e prevede un incontro ogni due settimane dalle ore 17.30 alle 20.