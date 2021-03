Furgone carico di migranti si schianta a Repen: in otto finiscono all'ospedale

Otto minorenni di origine bengalese sono stati trasportati al Burlo Garofolo di Trieste dopo essere rimasti feriti in un incidente avvenuto a Repen verso le 18 di oggi 3 marzo e che avrebbe coinvolto anche un passeur. In seguito all'incidente, i migranti sarebbero rimasti sul posto mentre il trafficante d'esseri umani si sarebbe dato alla macchia, scappando a piedi. I migranti hanno raccontato di essere stati soccorsi, in un primo momento, dalle forze dell'ordine (che li ha condotti presso la caserma della Polizia di Frontiera di Fernetti, per le consuete procedure di identificazione ndr) e solo verso le 20 sarebbe stato interessato il personale sanitario del 118 che li ha successivamente portati all'ospedale di via dell'Istria per i necessari controlli.