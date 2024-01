Migranti, Ics: "Disgustose dichiarazioni del sindaco Dipiazza"

TRIESTE - "Dichiarazioni moralmente disgustose". E' questo il commento del presidente dell'Ics Gianfranco Schiavone in merito a quanto dichiarato ieri dal sindaco Dipiazza sull'emergenza migranti e la situazione al Silos. "E' incredibile - riferisce Schiavone all'Agenzia Dire - che un sindaco, lo stesso che ha detto 'io non farò nulla', abbia come unica giustificazione il fatto che ci siano delle situazioni gravi anche in altre città d'Italia. Prendendo a caso, guarda caso, tre città amministrate dal centrosinistra e dando dei dati senza alcun senso, perché quando si dice che a Bologna sono migliaia (a dormire sotto i portici, ndr), si dice una incredibile sciocchezza".

La spiegazione di Dipiazza, secondo cui i migranti arrivano da Gorizia perché a Trieste ci sono associazioni che li assistono, secondo il presidente dell'Ics è "moralmente disgustosa", in quanto "rivendica di non fare nulla, attacca chi fa, e poi dice che 'tanto il mondo fa schifo in generale'". Schiavone poi definisce "completamente falsa" la dichiarazione dell'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, secondo cui a Trieste arrivano anche migranti da altre regioni italiane. "Le persone sono solo dalla rotta balcanica, e poi ci sono alcuni casi che arrivano da Gorizia - sottolinea -. Non è c'è un 'turismo' per andare all'ex Silos. E anche nel caso delle dichiarazioni di Roberti, sono amministratori che di fatto si dichiarano incapaci: ammettono che c'è un grande problema, e l'unica risposta è 'il mondo è quello che è'".

Secondo le ultimi dati dell'Ics, che la settimana prossima saranno aggiornati, a Trieste vi sono circa 150 migranti fuori dal sistema di accoglienza, per la maggior parte persone che cercano riparo proprio all'ex Silos, spiega Schiavone. "Siamo sicuramente a un livello migliore rispetto a un mese fa. Ma siamo anche a tre gradi sotto zero e si tratta in ogni caso di uno scenario drammatico. Se non ci sarà un'azione sistematica di trasferimento, in poco tempo, in due settimane la situazione tornerà ad essere quella di prima. Quello che è necessario fare, continua a non essere fatto - conclude Schiavone -, ovvero un programma ordinario settimanale di trasferimenti da Trieste, che ci permetta di evitare questa situazione".