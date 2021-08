Migranti: la Polfer denuncia due passeur e un irregolare

Tre denunciati e un controllo di 535 persone e relativi bagagli in 19 scali ferroviari da oltre 60 operatori della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia con l’ausilio, a Trieste, delle unità cinofile messe a disposizione dalla Guardia di Finanza del capoluogo giuliano. Questi i risultati complessivi della ottava operazione “Stazione Sicure” del 2021, disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria al fine di migliorare la prevenzione dei crimini ed il controllo della legalità in ambito ferroviario.

In particolare, a Trieste sono stati denunciati 3 cittadini pakistani, uno per ingresso e soggiorno illegale in Italia e due per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I poliziotti, durante i controlli, hanno fermato un veicolo, nei pressi della stazione, con due stranieri a bordo, sul quale stava salendo un terzo uomo, che dai successivi accertamenti è risultato soggiornare illegalmente sul territorio nazionale.

Continuano i servizi straordinari che vedono impegnati gli agenti della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia al fine di migliorare la prevenzione dei crimini ed il controllo della legalità in ambito ferroviario.