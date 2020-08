Migranti lungo i binari: in tilt la circolazione del tratto Trieste-Udine

Dalle 8:40 di questa mattina, 22 agosto, la linea Venezia-Udine-Trieste ha subito rallentamenti. Il motivo, secondo quanto si apprende dal sito di Trenitalia, è la "presenza di persone estranee in linea". Immediata la richiesta d'intervento della Polfer. Alle 10, quindi, è ripresa gradualmente la normale circolazione, anche se non mancheranno ritardi fino a 90 minuti.

Secondo quanto riportato da Il Friuli si tratta di otto cittadini del Bangladesh, tutti maggiorenni, ritracciati dalla Polizia Ferroviaria di Udine e Gorizia che ha seguito e fermato il gruppo a Udine, vicino allo snodo ferroviario di via Pradamano. Gli stranieri hanno dichiarato di essere molto stanchi e assetati. Verranno ora trasferiti in una struttura dove saranno messi in isolamento secondo le procedure anti-Covid-19.