Morire d'Europa, inghiottiti nei fiumi dei Balcani: la strage dei migranti dimenticati

BIHAC (Bosnia Herzegovina) - Ad oggi nessuno possiede un numero preciso di quanti siano i migranti morti lungo la rotta balcanica. Alcuni report indipendenti, compilati da volontari nel corso degli anni, disegnano una frontiera dove le voragini non si contano. Secondo Dead and missing in the Balkans, pagina social gestita da alcuni giovani bosniaci che tiene il conto di vittime e dispersi, nell’ultimo ventennio i morti registrati nei Balcani sono stati almeno 339, di cui 300 negli ultimi dieci anni. In questo decennio la curva è un’iperbole e, tranne che per il biennio segnato dal covid, non sembra destinata a frenare. Se nel 2014 c’era stato “solo” un morto, un ventottenne gambiano trovato senza vita a Belgrado, otto anni dopo sulla rotta che dalla Turchia conduce all’Europa si muore almeno una volta ogni settimana.

Il video reportage

Nel video reportage, realizzato tra Bihac e Velika Kladusa da Nicolò Giraldi con riprese di Jan Sedmak (e montato da Ludovico Armenio), TriestePrima racconta la tragedia che da anni si consuma lungo il confine tra Bosnia e Croazia. Dopo l'entrata di Zagabria nell'area Schengen dell'Unione Europea i flussi migratori hanno subito alcune variazioni, soprattutto nelle modalità di transito e di viaggio verso l'Italia una volta oltrepassata la frontiera balcanica. Le persone continuano ad annegare, nelle acque gelide dei fiumi. Molti rimangono senza un nome e vengono sepolti negli angoli nascosti dei cimiteri (come quello di Bihac, che si vede nella prima parte del video). E' la storia dei dimenticati, di chi punta ad arrivare in Europa e che, tra un respingimento e una violenza, perde la vita.

