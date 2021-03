Tir carico di migranti si schianta in autostrada: quattro morti, almeno 10 i feriti gravi

Sono quattro i migranti morti sul colpo dopo l'uscita di strada di un tir guidato da un 42enne serbo avvenuta sull'autostrada tra Zagabria e Belgrado nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 marzo. Le persone, (24 in totale, tra cui due bambini, secondo quanto riportato dai media croati ndr), erano stipate nel vano posteriore. I feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni (uno sarebbe in fin di vita), sono 11 e sono stati ricoverati negli ospedali di Nova Gradiška, Slavonski Brod e Pakrac. Sempre secondo i quotidiani croati, la nazionalità delle persone decedute dovrebbe essere siriana.

Il terribile sinistro si è verificato in località Oku?ani, nella Slavonia non troppo distante da Zagabria. L'autista del tir, un cittadino di origini serbe di 42 anni, ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Su mandato del procuratore di Slavonski Brod la Polizia ha aperto un'indagine per stabilire le cause ed accertare le responsabilità dell'accaduto. Il camionista è anch'esso ricoverato in ospedale.