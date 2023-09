"Sui migranti l'Italia è stata lasciata sola"

TRIESTE - "L'Italia è rimasta in una solitudine affollata di ipocriti, mi riferisco a un contesto europeo, perché tutti si girano dall'altra parte nel momento delle difficoltà". Le parole sono del ministro Nello Musumeci, intervenuto a Trieste in occasione del primo forum Risorsa mare, organizzato nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia dal The European House Ambrosetti. L'auspicio del rappresentante dell'esecutivo Meloni è che "l'Europa si renda conto che il fenomeno migratorio non può essere contenuto nella indifferenza di molti, va affrontato, e non soltanto dall'Unione Europea". E proprio nei giorni in cui a Trieste il governo schiera numerosi suoi esponenti, nella zona dove centinaia di migranti sono costretti a dormire all'addiaccio la prefettura ha ordinato un servizio di vigilanza 24 ore su 24 e che andrà avanti per un mese. La presenza dei membri di governo arriva in concomitanza ad alcuni dispositivi di controllo interforze, che hanno presidiato diverse aree della città e che di rado si erano manifestate negli ultimi mesi.