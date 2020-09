Navi per i migranti, la Prefettura smentisce l'approdo in Fvg

La Prefettura di Trieste smentisce la notizia dell'approdo in Friuli Venezia Giulia delle navi destinate ad ospitare i migranti. A diffondere l'ipotesi era stato un lancio di agenzia pubblicato questa mattina all'interno del quale si dava per molto probabile l'arrivo di imbarcazioni dedicate. Secondo il palazzo di governo guidato dal prefetto Valerio Valenti (che coordina anche le altre prefetture regionali) e fresco di maxi vertice con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, "su questo territorio regionale non sussiste l’esigenza di avvalersi di navi per far fronte alla situazione migratoria".

Le strutture presenti in Regione infatti sarebbero sufficienti a fronteggiare l'ondata migratoria. "Tra l’altro - scrive Valenti -, l’avviso riguarda solo la formazione di un elenco che non vincola la stazione appaltante ed è finalizzato solo alla raccolta delle adesioni degli operatori economici interessati".

L'idea delle navi esiste e non è fantasia della stampa. Il governo ha infatti lanciato un bando dove è spiegato in modo chiaro che "le navi dovranno essere in grado di raggiungere entro 24 ore dalla sottoscrizione del contratto di noleggio le coste non solo della Sicilia, della Calabria e della Sardegna, ma anche del Friuli Venezia Giulia o di altro luogo sul territorio nazionale ove si verifichi il contesto emergenziale". Secondo Telefriuli, il costo dell'operazione cambierebbe in base al "numero di cabine disponibili" e potrebbe quindi andare da circa 30 mila a 35 mila euro al giorno per ogni nave, oltre Iva. Il costo riferito a ciascun ospite potrebbe infine variare da 33 a 36 euro al giorno.