Hotspot migranti, il prefetto: "Entro l'estate sviluppi decisivi"

"Nell’estate" ci saranno "sviluppi decisivi" in merito alla creazione di un hotspot per migranti in Friuli Venezia Giulia, probabilmente a Trieste. Lo ha dichiarato il prefetto di Trieste Pietro Signoriello a margine di una conferenza stampa. Si parla quindi di una struttura adatta all'accoglienza immediata delle persone in arrivo dalla rotta balcanica, prima di procedere a immediati trasferimenti. Il prefetto ha poi ribadito che "I flussi sulla rotta balcanica continuano ad aumentare", con una crescita "esponenziale, e non capisco come si faccia a dire che l’emergenza non ci sia, è un’emergenza che viene governata ma i numeri sono significativi. Non ci metteri allarme o preoccupazione ma un’oggettivo pragmatismo in cui si rileva oggettivamente l’esistenza di una dimensione del fenomeno che é importante e va governata conseguentemente".