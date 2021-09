Rintracciati nella giornata di ieri, domenica 12 settembre, circa un centinaio di migranti (60 in mattinata e 40 nel pomeriggio). Il rintraccio da parte della Polizia di frontiera è avvenuto tra Trieste e San Dorligo, si tratta per lo più di cittadini pachistani. Sono stati posti in quarantena preventiva per due settimane dopo le procedure di fotosegnalazione. I rintracci si aggiungono ad altre ottanta persone sono identificate nella giornata di sabato 11 settembre.