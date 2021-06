Migranti, 74 nuovi rintracci vicino al confine

Continuano gli arrivi dalla rotta balcanica. Tre gruppi di migranti, per un totale di 74 persone ( e non 160 come precedentemente comunicato dalla Questura), sono stati rintracciati a Basovizza, Trebiciano e bivio H. Tra loro ci sono anche famiglie. I migranti sono di nazionalità afghana, pakistana e bengalese. Sono in corso le operazioni di fotosegnalamento presso più strutture della Polizia di Stato.