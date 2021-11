Rintracciati nelle prime ore odierne 45 migranti di nazionalità pakistana, bengalese, indiana, irachena e iraniana. Sono stati rintracciati in località Aquilinia e in via dell’Istria ed accompagnati presso la struttura della Polizia di Frontiera a Fernetti. Sono in corso lo screening sanitario e le procedure inerenti la richiesta d’asilo.