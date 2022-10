Far west in Viale, rissa tra giovani stranieri, volano calci e pugni

TRIESTE - La Squadra Volante della questura di Trieste è intervenuta all'inizio del viale XX settembre verso le 15:40 di oggi 13 ottobre per una rissa tra giovani stranieri. L'episodio, andato avanti nella quasi totale indifferenza dei passanti per diversi minuti, ha visto coinvolte almeno otto persone. Secondo una prima e sommaria ricostruzione si tratterebbe di cittadini provenienti dal Pakistan. Due persone si sono azzuffate, uno dei due ha riportato ferite al corpo. All'arrivo delle sirene si sono dileguati quasi tutti. Due le persone fermate dagli agenti della Volante. Sul posto anche una ambulanza della Croce Rossa.

Un giovane è stato portato al pronto soccorso, non in gravi condizioni. Un altro invece, dopo un lungo controllo da parte degli uomini della Volante, è stato fatto salire in macchina e portato via per successivi accertamenti. Alcuni richiedenti asilo coinvolti nella rissa sono riusciti a darsela gambe.