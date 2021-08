Rotta balcanica, mattinata di rintracci: quasi 50 i migranti fermati in zona Aquilinia

La rotta balcanica non si ferma e a Trieste e dintorni ogni giorno si contano numerosi rintracci di migranti provenienti dalla Slovenia. L'ultiimo in ordine di tempo è quello effettuato dagli uomini della Polizia di frontiera nella mattinata di oggi 12 agosto nella zona di Aquilinia. Diversi i gruppi rintracciati dal personale della questura giuliana. Non tutti sono stati fermati. Alcuni sono riusciti a salire a bordo di alcuni autobus diretti verso il centro città. Troppo presto per conoscere le nazionalità e la presenza nel gruppo di eventuali minori.

Il flusso non si ferma. Solo nella giornata di ieri i migranti fermati erano stati 20. Si trovavano tutti stipati all'interno di un furgone fermato dalla polizia in periferia. Il conducente del mezzo, un passeur, è stato arrestato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.