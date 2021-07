Rotta balcanica in Slovenia: fermati 112 migranti nelle ultime 24 ore, la metà respinta in Croazia

Nelle ultime 24 ore gli agenti del Dipartimento di polizia di Capodistria hanno consegnato alle autorità croate 56 migranti giunti in territorio sloveno dalla rotta balcanica. Il numero totale di persone rintracciate tra ieri ed oggi è di 112. Fermati nel comune di Kozina, dei 56 respinti in Croazia quattro sono cittadini afghani, 16 somali, 22 pakistani e quattro eritrei. Sempre a Kozina la polizia ha rintracciato altri due cittadini somali e quattro persone provenienti dall'Afghanistan. In questo caso, secondo quanto riportato dalla polizia slovena, tutti hanno chiesto asilo e sono stati collocati in un centro a Lubiana. Anche sette cittadini pakistani e tre afghani hanno chiesto asilo dopo esser stati fermati nella zona industriale di Kozina.

Inoltre, cinque cittadini turchi e cinque cittadini pakistani sono stati fermati, rispettivamente a Mlini e a Praproce, e subito restituiti alla polizia croata. Altri 40 migranti sono stati fermati, sempre nella zona di Kozina. La nazionalità è ancora al vaglio della polizia slovena, così come tutte le procedure.