Azione cavalca la protesta di Campo Sacro: "No ai migranti nell'ostello scout"

TRIESTE - Anche Azione dice no ai migranti a Campo Sacro. Il partito di Calenda "cavalca" la protesta dei 54 residenti nel borgo carsico che la scorsa settimana, attraverso la diffusione di una nota stampa, hanno manifestato tutta la loro contrarietà rispetto alla decisione di spostare i richiedenti asilo "ospiti" attualmente al Silos nella struttura dell'ostello scout. "Le scelte del Comune - scrive Azione - paiono orientate unicamente a creare un generale clima di disorientamento che crea allarme e compromette la pacifica convivenza della cittadinanza".

Per Azione "portare i migranti dal Silos all'ostello è una scelta con cui ancora una volta questa amministrazione rifiuta deliberatamente di adottare azioni di buon senso che gestiscano realmente ed efficacemente la presenza dei migranti sul territorio". Ma secondo Azione ci sarebbe un altro motivo che dovrebbe impedire di utilizzare la struttura di Campo Sacro. "Un miliardo e 793 milioni di vecchie lire. A tanto ammontava il contributo stanziato da Unione Europea e Regione Fvg nell’ambito della programmazione per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia (Interreg II) sul finire degli anni Novanta e che portò nel 2001, dopo un importante lavoro di ristrutturazione, all’inaugurazione di una struttura destinata all’accoglienza di giovani, scout e turisti in un’ottica di promozione del territorio".

Secondo Azione l'unica soluzione è il mercato di via Gioia. "Occorre impedire che Trieste diventi il laboratorio di una destra che gioca sui diritti di tutti – cittadini e migranti - ignorando doveri e responsabilità istituzionali".